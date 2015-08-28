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«الزراعة»: إعلان الطوارئ بكافة المجازر والذبح مجانًا طوال أيام العيد

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«الزراعة»: إعلان الطوارئ بكافة المجازر والذبح مجانًا طوال أيام العيد «الزراعة»: إعلان الطوارئ بكافة المجازر والذبح مجانًا طوال أيام العيد

 واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتيسير على المواطنين في توفير اللحوم والأضاحي وتجعيز الحدائق والمنتزهات لاستقبالهم.

وقررت الوزارة رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر على مستوى الجمهورية اعتباراً من بداية ذي الحجة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من اللحوم خلال فترة العيد.

وأصدر وزير الزراعة تعليمات مشددة لكافة مديريات الطب البيطري بالمحافظات بضرورة زيادة أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر لمجابهة الأهداد المتزايدة من المذبوحات، فضلاً عن فتح المجازر مجاناً طوال أيام العيد لاستقبال الأضاحي وذبحها والكشف عليها للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ووقف اجازات العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم.

 واعدت الادارة المركزية للصحة العامة برنامجاً للمرور المكثف ومتابعة المجازر لضمان سلامة اللحوم المنتجة من هذه المجازر، كما يقوم أطباء التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاشتراك مع مفتشي وزارة ومباحث التموين بالتفتيش على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمصنعات وثلاجات الحفظ  وتجميد المنتجات ذات الأصل الحيواني للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل استعدت حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية لاستقبال أكثر من ربع مليون زائر، حيث تم الغاء الاجازات والراحات لجميع العاملين واعداد خطة تفصيلية لمواجهة الزحام، وزيادة منافذ دخول الحديقة للتيسير على الزائرين ومنع اي تكدس، فضلاً ‘ن زيادة عدد اللوحات الارشادية والتنسيق مع مرفقي الاسعاف والمطافي للتعامل مع أي حالات طارئة.

وتنظم الحديقة أيام العيد عروض بانوراما للفقس والولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية وتزويد صالة المبيعات بالحديقة لأول مرة بالقرون والجلود وريش النعام والطاووس، وعمل عرض جديد لحيوانات الأجوتي، الأيل الأوروبي، والجنو أبيض اللحية، كما تم تدعيم الحدائق الاقليمية بالحيوانات وتحديث طرق العرض بها مع اضافة عروض جديدة، فضلاً عن تجهيز مركز التعليم والوعي البيئي لاستقبال جمهور الحديقة وتقديم ندوات ومحاضرات مدعمة بأفلام الفديو والشرائح المرئية.

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