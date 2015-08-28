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إحباط تهريب كميات من منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى غزة

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إحباط تهريب كميات من منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى غزة إحباط تهريب كميات من منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى غزة

قالت وزارة الاقتصاد فى قطاع غزة إنها ضبطت كميات كبيرة من منتجات المستوطنات الإسرائيلية كانت فى طريقها إلى القطاع عبر معبر “كرم أبو سالم التجارى”.

 وأوضحت وزارة الاقتصاد بغزة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هذه المنتجات عبارة عن 204 أبواب من أبواب “مولتى لوك” الحديدية إنتاج مستوطنة “بركان” كان يتم تهريبها إلى قطاع غزة تحت ذريعة إدخال مواد لإعادة الإعمار.

واستنكرت الوزارة هذا التصرف، مؤكدة رفضها “أن تستغل إعادة الإعمار لتهريب منتجات مستوطنات إلى غزة”.

ومستوطنة بركان الصناعية المقامة على أراضى منطقة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية تعد من أكبر المستوطنات الصناعية الإسرائيلية القائمة على الأراضى الفلسطينية المحتلة وتضم أكثر من 2000 مصنع.
> ويعتبر معبر “كرم أبو سالم” المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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