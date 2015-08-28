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أمن السويس يضبط نصابا جمع 793 ألف جنيه من المواطنين بزعم التوظيف

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أمن السويس يضبط نصابا جمع 793 ألف جنيه من المواطنين بزعم التوظيف أمن السويس يضبط نصابا جمع 793 ألف جنيه من المواطنين بزعم التوظيف
تمكنت مباحث السويس من ضبط نصاب استولى على 793 ألف جنيه، جمعها من 4 مواطنين بحجة توظيفها مقابل ربح مادى 20% عن قيمة الأموال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وأمر المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام الأول لنيابات السويس بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين.

كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، تفيد بقيام نصاب بجمع أموال المواطنين بحجة تشغيلها فى التجارة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث قادة العميد محمد والى مدير البحث الجنائى، وضم العميد محمد شرباش رئيس المباحث والرائد أحمد دراز رئيس مباحث قسم عتاقة.

توصلت تحريات العقيد أحمد الجوهرى رئيس قسم التحريات بالمديرية أن وراء أعمال النصب فنى بإحدى شركات البترول يدعى "ح. هـ" 37 سنة، وتبين أنه استولى على مبلغ 600 ألف جنيه من أحد المواطنين فى السويس، بدعوى تشغيله فى تجارة السيارات، واستولى على مبلغ 30 ألف جنيه من سيدة واحتال بالنصب عليها، وجمع مبلغ ثالث بمبلغ 30 ألف جنيه من موظف، و133 ألف جنيه من مهندس، وهرب الأموال بعد جمعها واختفى وانقطعت اتصالاته بالضحايا.

تم تكثيف التحريات الأمنية، وتوصلت لمكان المتهم، وتم إعداد مأمورية أمنية، وتمكن المقدم محمد عثمان رئيس مباحث قسم السويس، من ضبط المتهم أثناء محاولته الاحتيال على ضحية جديدة بإحدى الكافيهات بضاحية الملاحة، وتم حبس المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام.

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مصر 365