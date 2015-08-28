مصرع طالب وإصابة آخر فى حادث تصادم ببنى سويف

لقى طالب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم دراجة بخارية بـ"توك توك" أمام عزبة محمد على سليمان التابعة لقرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف.

استقبل مستشفى سمسطا جثة "عمر.ط.م" 21 سنة، طالب بالثانوية الأزهرية، و"عبد الرحمن.ط .ك" 21 سنة، طالب بالثانوية الأزهرية مصاب بكدمات وجروح وتلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى،

>وتم تحرير محضر بالواقعة.