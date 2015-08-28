محافظ أسوان يوجه بصرف تعويضات للمضارين من تسلل المياه لمنازلهم بالشلال

وجه اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى بسرعة قيام مديرية التضامن الاجتماعى بصرف التعويضات للمضارين من تسرب المياه لمنازلهم بعزبة المرشح بمنطقة الشلال جنوب شرق مدينة أسوان، نتيجة حدوث كسر فى خط مياه الشرب العمومى بقطر 6 بوصة، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لاحتواء تداعيات تعرض بعض المنازل للانهيار الكلى والجزئى بعزبة المرشح التى شهدت تعرض منزلين لانهيار كلى، فى حين تعرضت 7 منازل لانهيارات جزئية لبعض الحوائط بها، وخاصة أن جميع هذه البيوت مبنية من الطوب اللبن والمدرجة ضمن محاضر التعديات.

وأعطى محافظ أسوان فور حدوث ذلك تعليماته لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إصلاح الخط والمحبس الرئيسى، مع قيام الحماية المدنية بشفط وسحب المياه من المنازل، بحانب توجيه مديرية الشباب والرياضة بإقامة معسكر للإيواء العاجل للأسر المضارة بمركز شباب الشلال.

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