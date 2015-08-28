إزالة 158 حالة تعد وضبط 21 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، من ضبط 21 قضية تموين متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة، حيث أسفرت الحملة فى مجــال المرافق العامة، تـمت إزالة (158) رفع إشغالات ثابتة ومتحركة، وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية متنوعة بيانها كالتالى، 5 قضايـا غش تجــارى، 6 قضايا عرض لحوم سلع مجهولة المصدر، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، و5 قضايا عـدم الإعلان عـــن الأسعار.

كما تم ضبط قائد السيارة رقم ب. س.أ 2576 ومقيم كوم حمادة لقيامة بتجميع عدد (97) أسطوانة غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 21272/2015 جنح مركز كوم حمادة، تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.