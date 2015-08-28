غرق عامل بترعة النصر فى البحيرة لعدم إجادته السباحة

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة من جهودهم لمسح المجرى المائى لانتشال جثة شاب فى أواخر العقد الثانى من العمر غرق بترعة النصر أمام كوبرى طلعت مصطفى دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين أنه أثناء قيام "محمود شوقى داود" عامل زراعى ومقيم الكدوة مركز أبو المطامير بالاستحمام بالترعة المشار إليها جرفة التيار وغرق.

بسؤال "عبد الونيس عبد الله عبد السلام" مقاول عمال ومقيم قرية الحمراء مركز أبو المطامير قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى مسح المجرى المائى لانتشال الجثة، وتحرر المحضر 1358/2015 إدارى القسم.