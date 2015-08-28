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منها الجزر والموز.. لو ضغطك عال تعرف على أهم الأطعمة اللى هتظبطه

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منها الجزر والموز.. لو ضغطك عال تعرف على أهم الأطعمة اللى هتظبطه منها الجزر والموز.. لو ضغطك عال تعرف على أهم الأطعمة اللى هتظبطه
يعانى الكثيرون من مرض ارتفاع ضغط الدم، ويزداد هذه الارتفاع أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وللطعام أيضا دور هام فى عدم انتظامه وارتفاعه، خاصة مع عدم تنظيم تناول الأطعمة.

الأطعمة التى تقلل ارتفاع ضغط الدم


>ويجب على كل مريض ضغط أن يتعرف على الأطعمة التى تساهم فى خفض نسبته، وذلك لكى يتجنب حدوث أيه مضاعفات بسببه، وهذا ما يوضحه الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، مؤكدا أن هناك العديد من أنواع الطعام تساهم فى خفض وتنظيم نسبة ضغط الدم.

3 أطعمة عشان الضغط يتظبط


>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى تساهم فى تنظيم نسبة ضغط الدم، ومنها:

1- الموز: يحد من ارتفاع ضغط الدم، لأنه يعتبر من الأطعمة التى تزيد من نشاط الشخص، تجعله أكثر شعورا بالسعادة، و لذلك عليك تناوله فى الصباح.

2- الجزر: بسبب احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يساهم فى تنظيم نسبة ضغط.

3- كما أن تناول الفرد للأطعمة الغنية بالألياف يساهم فى خفض وتنظيم نسبة ضغط الدم، لأنها تقوم بطرد السموم المتراكمة داخل الجسم، وتساهم فى إبقائه نظيف بدون شوائب، وبدون إملاح زيادة فى الجسم، ومن هذه الأطعمة الخس والخيار والبرتقال والبطاطس.

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مصر 365