تعرف على أسباب الإصابة بالبواسير وطرق العلاج

يعانى الكثيرون من الإصابة بالبواسير، والتى تتسبب فى شعور المريض بالألم والنزيف خاصة أثناء التبرز، كما أنها تعوق عملية الجلوس لفترات طويلة. ما هى البواسير؟

>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة والألم العمود الفقرى، إلى أن الإصابة بالبواسير يرجع إلى وجود أوردة تحت الجلد عند فتحة الشرج، وتكون شبيه بالدوالى ومعبئة بالدم، ولذلك نجد أن الأشخاص المصابين بها ينزفون كثيرًا. أنواع الإصابة وطرق العلاج من البواسير

>وتؤكد استشارى ألم العمود الفقرى، أن هناك نوعين من الإصابة بالبواسير، فهناك إصابة خارجية، أو داخلية، ويختلف علاجها حسب درجة الالتهاب، فهناك علاج بالدواء والكريمات، وهذا ما يلجأ الطبيب إليه كبداية للعلاج، وفى حالة عدم استجابة المريض للعلاج الدوائى ينصح بإجراء جراحة لاستئصالها. أسباب الإصابة بالبواسير

> وتتابع استشارى ألم العمود الفقرى، أن هناك الكثير من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالبواسير، ومن أهمها الإصابة بالإمساك، أو الجلوس لفترات طويلة، أو أثناء فترة الحمل بسبب عدم تنظيم الجهاز الهضمى لدى المرأة. نصائح لمريض البواسير

>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لمريض البواسير، ومنها:

>1- الإكثار من تناول الخضراوات الغنية بالألياف، كالخيار والخس.

>2- تناول الفواكه الغنية بالماء والألياف كالبرتقال والكمثرى.

>3- ممارسة الرياضة ثلاث مرات أسبوعيًا.

شبكةعيونالإخبارية

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