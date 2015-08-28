العبادى يأمر بتسهيل دخول العراقيين إلى المنطقة الخضراء فى بغداد

أمر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الجمعة قادة الأمن بتسهيل وصول المواطنين إلى المنطقة الخضراء المحصنة فى بغداد فضلا عن الشوارع التى أغلقتها فصائل سياسية وأمنية فى أنحاء البلاد.

وفى بيانات على الانترنت قبل احتجاجات جديدة متوقعة فى شوارع العاصمة والمدن الجنوبية أمر العبادى أيضا بتشكيل لجان قانونية مختصة "لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة فى بغداد والمحافظات... وإعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة."

وأغلقت فصائل وأحزاب سياسية وشخصيات ذات نفوذ الكثير من المناطق فى بغداد وغيرها من المدن فى السنوات الأخيرة بسبب انتشار التفجيرات. وأمر العبادى قادة الأمن بتطبيق خطة "لحماية المواطنين... من استهداف الإرهاب."

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