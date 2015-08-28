الأمم المتحدة تضع إطارا عاما للتحقيق فى استخدام الكيماوى فى سوريا

نيويورك /أ ش أ/



>وضعت الأمم المتحدة إطارا عاما لبدء التحقيقات فى الهجمات التى تم استخدام الكيماوى فيها خلال الصراع الدائر فى سوريا منذ أكثر من 4 سنوات.

>ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم /الجمعة/ عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قوله فى رسالة لمجلس الأمن إن نجاح أى تحقيق دولى جديد لمعرفة المسئول عن الهجمات الكيماوية خلال الحرب السورية الدائرة سيتطلب تعاونا كاملا من الأطراف المتحاربة كافة.

>وكشف مون أن التحقيقات ستكون برئاسة مساعد للأمين العام ونائبين، فيما لم يكشف عن اسم الشخصية التى ستتولى رئاسة التحقيق.

>يشار إلى أن رسالة مون تأتى استجابة لقرار أقره مجلس الأمن بالإجماع فى 7 أغسطس الجاري، ودعا فيه إلى إجراء تحقيق.

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