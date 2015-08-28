تعليق الدراسة بمدارس "الأونروا" بغزة حتى الاثنين المقبل

غزة /أ ش أ/

أعلن المجلس المركزى الأعلى لأولياء الأمور فى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقطاع غزة استمرار تعليق الدراسة حتى يوم الاثنين المقبل احتجاجا على زيادة أعداد الطلاب فى الفصل الواحد إلى 50 طالبا.

>وذكر المجلس، فى بيان صحفي، أنه ارتأى ضرورة استمرار توجه الطلاب للمدارس مصطحبين أولياء أمورهم والاعتصام فى ساحات المدارس أيام السبت والأحد والاثنين.

>وشدد على أنه فى حال لم تستجب إدارة الوكالة للمطالب بالعودة للتشكيل السابق وهو ٣٨ طالبا فى الفصل الواحد، سنتخذ خطوات أخرى جديدة سيعلن عنها فى حينه.

>وأكد المجلس حرصه على التصدى لكل قرار تم اتخاذه بحق أبناء الشعب الفلسطينى بشكل عام وبحق أبنائه الطلاب بشكل خاص وتحديدا التشكيلات المدرسية الجديدة .

>ويدرس ما يزيد على 240 ألف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين فى 252 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا فى قطاع غزة.

>ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن 70% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين،بما يعادل نحو 1.2 مليون لاجئ من بين عدد سكان القطاع البالغ 1.9 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 5ر1 مليون لاجىء بحلول عام 2020.

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