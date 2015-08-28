الأرصاد : طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، معتدل ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والمنخفضة والمتوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

أما عن حركة الرياح، فأغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، وأما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

الإسكندرية 23 32

> مطروح 24 31

> بورسعيد 26 32

> دمياط 25 32

> بلطيم 25 36

> الإسماعيلية 25 36

> السويس 25 34

> العريش 22 36

> نخل 20 38

> طابا 23 36

> الطور 25 38

> مرسى علم 27 39

> الغردقة 28 38

> شرم الشيخ 29 38

> رفح 22 33

> كاترين 19 34

> سيوة 24 37

> المنيا 23 37

> الفيوم 24 37

> رأس سدر 24 38

> أبوسمبل 28 42

> وسط الدلتا 26 35

> أسيوط 23 38

> سوهاج 22 39

> الأقصر 26 41

> أسوان 30 42

> شلاتين 28 38

> حلايب 30 36

> الوادي الجديد 23 40

> قنا 27 41

> نويبع 28 38

> السلوم 19 30.