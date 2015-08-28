ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى "مشروعك"

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه تم اختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبى القروض من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بحيث تقتصر على بطاقة الرقم القومى ومستند مقر النشاط (عقد ملكية أو إيجار) وإيصال المرافق والموقف من التجنيد.

وأوضح "لبيب" أن المشروع يعتمد على استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقى الطلبات والرد عليها وحصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفياً الأوراق المطلوبة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تمت تغطية جميع المحافظات بعدد 303 مقرات لمشروعك تغطى جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وجارى حالياً ربط المنظومة بنظم المعلومات والبوابة الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى للتيسير على طالب الخدمة كما تم توفير 10call center إضافة إلى رقمى موبايل للرد على الاستفسارات وشكاوى المشتركين فى المشروع وتم ربط المنظومة بشبكة الانترنت.

وأشار لبيب إلى أن (مشروعك) يعتمد على مبدأ التنمية بالمشاركة بما يجعل أهل القرية أو النجع أو القسم أو المركز بالتعاون مع المحافظات وأجهزة الدولة يتمكنون من المشاركة فى صناعة خارطة تطوير وتنمية مجتمعهم وتحديد أولويات التطوير والتنمية المطلوبة لهم واستخدام نموذج المشروعات والاستفادة من التجارب وتفادى العقبات وقال إن المشاركة لا تقتصر على تحديد الاحتياجات وأولوياتها فقط بل تمتد إلى المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية التى تقع ضمن المخططات الاستراتيجية لتلك المناطق.

ولفت لبيب إلى أن المشروع يعمل وفقاً لخطة شاملة متكاملة تشتمل على التوعية والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق وأهداف واضحة للجميع بحيث يصب مجهود العمل لجميع قطاعات المجتمع والمشاركين فى المشروع فى اتجاه واحد هو رفعة وتنمية وإصلاح الوطن.

وأشار إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بأن يشعر كل مواطن فى المجتمع بأنه مشارك فى وضع خطة تطوير وتنمية وإصلاح المجتمع وتحديد أولويات كل منطقة عن طريق أهل المنطقة أنفسهم وبالتالى يصبحون شركاء فى الخطة ويعملون على تنفيذها وبالتالى يكون هناك توزيع أمثل للموارد فى تحقيق هذه الأولويات، بمشاركة كافة أجهزة وزارة التنمية المحلية بما فيها جهاز تنمية القرية وجهاز الحرفيين وكذلك البنوك المشاركة والمواطن هو الهدف الرئيسى للمشروع.