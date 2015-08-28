اليوم.. انتهاء المهلة الأخيرة لمنع تصدير تمثال "سخم كا" من بريطانيا

تنتهى، اليوم الجمعة، المهلة الأخيرة التى حددتها وزارة الثقافة البريطانية لمنع تصدير تمثال (سخم كا ) للإبقاء على التمثال فى بريطانيا، فى الوقت الذى لم تعلن وزارة الآثار عن تلقى حملة التبرعات التى أطلقتها السبت الماضى لمنع تصدير التمثال.

وخاطبت وزارة الآثار الخارجية المصرية لتؤكد للجانب البريطانى اهتمام مصر بوقف عملية بيع التمثال وإطلاق وزارة الآثار حملة تبرعات جادة وذلك فى محاولة لمد المهلة حتى مارس القادم.

كان وزير الثقافة البريطانى قد أصدر قرارا فى مارس الماضى بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال لمدة مؤقتة انتهت يوم 29 يوليو الماضى وذلك بناء على توصية من مجلس إنجلترا للفنون لإتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف البريطانية أو الأشخاص لإعادة شراء التمثال بما يضمن الاحتفاظ به داخل بريطانيا وإتاحته للجمهور مرة أخرى وقامت بعد ذلك بمد المهلة حتى 28 أغسطس الحالى.

ومن أبرز الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى قضية تمثال (سخم كا) الإعلان عن وقف التعامل مع متحف نورث هامبتون ببريطانيا فى أى مجال يخص الآثار والمتاحف نظرا لقيامه ببيع التمثال فى يونيو 2014 بما يخالف الأخلاق المتحفية فى العالم، كما أطلق حملة تبرعات دولية لجمع مبلغ (15,8 مليون إسترلينى) قبل يوم 28 أغسطس الجارى وذلك فى محاولة جديدة للإبقاء على تمثال "سخم كا" فى بريطانيا، موضحا أنه إذا تم جمع الأموال من المصريين الشرفاء سيكون لمصر الحق فى استرجاع التمثال.

وتواجه وزارة الآثار مشكلة فى استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار على إثبات ملكية بعض القطع الأثرية التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصرى 1983.