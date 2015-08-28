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سقوط عصابة "القط" لسرقة السيارات بالإكراه فى القناطر الخيرية

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سقوط عصابة "القط" لسرقة السيارات بالإكراه فى القناطر الخيرية سقوط عصابة "القط" لسرقة السيارات بالإكراه فى القناطر الخيرية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه ومتعلقات مستقليها تحت تهديد السلاح وإعادتها مقابل مبالغ مالية كبيرة فى القناطر الخيرية.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز القناطر الخيرية مفادها قيام كل من مصطفى ع ع 27 سنة سائق ومقيم شبرا شهاب – دائرة المركز، يوسف م أ وشهرته "كريم القط" 23 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية وعادل ع أ 27 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهم السيارة رقم 253454 ملاكى قليوبية ماركة هيونداى إلنترا نبيتى اللون المستأجرة وبحوزتهم الآتى، الأول سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 x 39 مم تحمل رقم 926182 وبخزينتها عدد [ 8 ] طلقات من ذات العيار، والثانى سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 x 39 مم تحمل رقم 19043057 وبخزينتها عدد [ 9 ] طلقات من ذات العيار والثالث سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها بتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب عدة وقائع مماثلة.

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مصر 365