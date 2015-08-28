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القبض على عامل حاول الاعتداء على طفلة جنسيا بعد استدراجها فى العبور

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القبض على عامل حاول الاعتداء على طفلة جنسيا بعد استدراجها فى العبور القبض على عامل حاول الاعتداء على طفلة جنسيا بعد استدراجها فى العبور
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عامل حاول الاعتداء على طفلة جنسيا بعد استخراجها إلى أحد العقارات بالعبور.

تلقى قسم شرطة العبور بلاغا من المدعو جمال أ م 36 سنة عامل، بقيام المدعو محمد م أ 17 سنة عامل ومقيم دائرة القسم باستدراج نجلته الطفلة سعاد ج أ 8 سنوات طالبة بالصف الثالث الابتدائى ومقيمة ذات العنوان إلى أحد العقارات الكائنة بالحى الأول – دائرة القسم ومحاولة التعدى عليها جنسياً، وذلك حال حضورهم حفل عرس أحد أقاربهم بمدينة العبور.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8306 جنح قسم العبور لسنة 2015 م، وجارى العرض على النيابة العامة.

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