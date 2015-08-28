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أقوى مضاد حيوى طبيعى.. وصفة من الثوم تقضى على الفطريات وتعالج الجروح

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أقوى مضاد حيوى طبيعى.. وصفة من الثوم تقضى على الفطريات وتعالج الجروح أقوى مضاد حيوى طبيعى.. وصفة من الثوم تقضى على الفطريات وتعالج الجروح
كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن الثوم يحتوى على مادة الأليسين وهى من المواد الفعالة ضد البكتيريا، وتعتبر من أقوى مضادات البكتيريا، كما أنها مضادة للفطريات، ويمكن أن تساعد على التئام الجروح.

وأوضح الباحثون أن الثوم يساعد على التئام الجروح ولكنه قد يسبب ضرراً على الجلد، لذلك يجب ألا يترك على البشرة لمدة أطول من 20-25 دقيقة.

وأوضح الباحثون أن طريقة الاستخدام تشمل، جمع مزيج من 3 فصوص من الثوم المطحون و1 كوب من عصير العنب، وحفظ هذا المزيج فى الثلاجة لمدة 2-3 ساعات، ثم يوضع على الجرح ويغطى بقطعة شاش معقمة 1-2 مرات فى اليوم.

كما وجد الباحثون أن الثوم عامل قوى مضاد للفطريات وبالتالى فعال جداً لأى نوع من العدوى الفطرية، كما أن لديه خصائص مضادة للجراثيم، بالإضافة إلى أنه من المضادات الحيوية التى تلعب دورا رئيسيا فى عملية القضاء على البكتيريا.

وللحصول على أفضل النتائج يسحق اثنين من فصوص الثوم، ويضاف إليهما بضع قطرات من زيت الزيتون لجعلها عجينة، ويوضع المعجون على المناطق المتضررة ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر وتركها حتى تجف البشرة تماما.

ويجب اتباع هذا العلاج مرتين يوميا حتى يتم التخلص من العدوى الفطرية تماماً.

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مصر 365