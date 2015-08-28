أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 27 قطعة حشيش و220 قرصا مخدرا بحملة أمنية بسوهاج

Google+ Print
ضبط 27 قطعة حشيش و220 قرصا مخدرا بحملة أمنية بسوهاج ضبط 27 قطعة حشيش و220 قرصا مخدرا بحملة أمنية بسوهاج
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة استهدفت حائزى ومتاجرى المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط "20" قطعة متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 1305 جنيهات وهاتف محمول حيازة "م م ع ح ش" وشهرته محمود حريقة سن 18 عاما عاطل، ومقيم أم دومة مركز طما وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر رقم 3749 إدارى مركز طما.

كما تم ضبط "193" قرص تامول المخدر ومبلغ مالى وقدرة 430ج وهاتف محمول ومقص بحوزة "م م ا" 27 عاما عامل ومقيم المشتل بندر جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1864 إدارى قسم جرجا.

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 7 جرامات و"7" أقراص تامول المخدر وسلاح أبيض بحوزة "ح ا م م" 24 عاما عاطل ومقيم الباسكيه مركز البلينا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى والسلاح بقصد الدفاع عن النفس تحرر عن ذلك المحضر رقم 4859 إدارى مركز البلينا.

كما تم ضبط "6" قطع صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام و"20" قرصا مخدرا بحوزة "س م ا" 49 عاما عامل ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة والمسجل شقى خطر تحت رقم 354 فئة ب سرقات بالإكراه مركز جهينة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3262 إدارى مركز طما لسنة 2013 "خطف"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2204 إدارى مركز جهينة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365