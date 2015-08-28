ضبط 27 قطعة حشيش و220 قرصا مخدرا بحملة أمنية بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة استهدفت حائزى ومتاجرى المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط "20" قطعة متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 1305 جنيهات وهاتف محمول حيازة "م م ع ح ش" وشهرته محمود حريقة سن 18 عاما عاطل، ومقيم أم دومة مركز طما وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر رقم 3749 إدارى مركز طما.

كما تم ضبط "193" قرص تامول المخدر ومبلغ مالى وقدرة 430ج وهاتف محمول ومقص بحوزة "م م ا" 27 عاما عامل ومقيم المشتل بندر جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1864 إدارى قسم جرجا.

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 7 جرامات و"7" أقراص تامول المخدر وسلاح أبيض بحوزة "ح ا م م" 24 عاما عاطل ومقيم الباسكيه مركز البلينا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى والسلاح بقصد الدفاع عن النفس تحرر عن ذلك المحضر رقم 4859 إدارى مركز البلينا.

كما تم ضبط "6" قطع صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام و"20" قرصا مخدرا بحوزة "س م ا" 49 عاما عامل ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة والمسجل شقى خطر تحت رقم 354 فئة ب سرقات بالإكراه مركز جهينة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3262 إدارى مركز طما لسنة 2013 "خطف"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2204 إدارى مركز جهينة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.