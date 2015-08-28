تدريبات مكثفة لإدارة النشاط الفنى بجامعة القناة استعدادا لأسبوع الجامعات

تقوم إدارة النشاط الفنى بتدريباتها النهائية استعدادا لأسبوع شباب الجامعات، وتم الوصول إلى التشكيل النهائى لكل الطلاب المشاركين فى الفعاليات، وذلك بعمل مستمر من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، متخللا إجازات الجمعة والسبت، حيث يقوم فريق الموسيقى النهائى بتدريباته فى مسرح الأنشطة الطلابية والمسئول تحت إشراف محمد عبد الله، كما يقوم فريق الكورال بتدريباته النهائية أيضا والمسئول عنه رانيا حسين.

وقالت فاتن السيد، مدير عام رعاية الشباب، إن جميبع الأنشطة بالإدارة بدأت فى التدريبات النهائية استعدادا للاشتراك فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى يقام فى رحاب جامعة قناة السويس تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وإشراف عام الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والمنسق العام لأسبوع شباب الجامعات الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



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جانب من تدريبات الموسيقى



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تدريبات الفنون التشكيلية



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جانب من الطلاب المشاركين



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