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طائرات التحالف العربى تقصف معسكر جبل الـ"نهدين" اليمنية

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طائرات التحالف العربى تقصف معسكر جبل الـ"نهدين" اليمنية طائرات التحالف العربى تقصف معسكر جبل الـ"نهدين" اليمنية
قصفت طائرات دول التحالف العربى الليلة الماضية معسكر جبل النهدين الذى يحمى دار الرئاسة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء .

كما استهدفت الطائرات منزل الرئيس السابق على عبد الله صالح فى مسقط رأسه بمديرية سنحان بصنعاء.

وكانت طائرات التحالف قد قصفت صباح أمس الاول المعسكر فى أعقاب اطلاق صاروخ سكود منه تجاه والذى تم اعتراضه وتدميره قبل وصوله اليها .

وقد عاودت الطائرات التحليق فى سماء العاصمة صنعاء صباح اليوم لليوم الثالث على التوالى .
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