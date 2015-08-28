مقتل أكثر من 40 من عناصر الميليشيات فى تعز اليمنية

قتل أكثر من 40 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح فى غارات لطائرات التحالف العربى استهدفت تجمعات وتعزيزات عسكرية كانت فى طريقها إلى جبهات القتال شمال وغربى محافظة مأرب شرقى اليمن.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية عن مصادر عسكرية أن طائرات التحالف استهدفت معسكرا تدريبيا للمليشيات فى منطقة جبلية بين محافظتى مأرب وصنعاء اسفرت عن مقتل اكثر من 40 وجرح العشرات من المليشيات الانقلابية.

وأوضحت أن الطائرات استهدفت كذلك مساء امس مخزن أسلحة بالجبهة الغربية ودمرت دبابة بمنطقة الجفينة وعربة مدرعة بالاضافة إلى موقع عسكرى بجبهة المخدرة.

وأضافت أن تعزيزات تابعة للميليشيات تضم مدفعين وقاذفة صواريخ فى طريقها إلى منطقة هيلان شمال غربى مارب فيما وصلت تعزيزات عسكرية لهم إلى غرب المحافظة.

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