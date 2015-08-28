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رئيس "الطرق والكبارى": أنهينا تنفيذ 600 كم بالمشروع القومى

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رئيس "الطرق والكبارى": أنهينا تنفيذ 600 كم بالمشروع القومى رئيس "الطرق والكبارى": أنهينا تنفيذ 600 كم بالمشروع القومى
أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة انتهت من تنفيذ حوالى 600 كم من طرق المشروع القومى المسئولة الهيئة عن تنفيذها، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع بشكل يومى مع شركات المقاولات المنفذة لهذه الطرق معدلات التنفيذ.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة انتهت من تنفيذ ثلاثة طرق بشكل كامل؛ وهم طريق نفق أحمد حمدى/ الشط/ موسى، وطريق الصعيد/ البحر الأحمر، والدائرى الأوسطى، لافتًا إلى أنها حققت معدلات تنفيذ متقدمة فى باقى الطرق.

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مصر 365

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