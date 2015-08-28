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السبت.. جامعة بنى سويف تستقبل طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق

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السبت.. جامعة بنى سويف تستقبل طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق السبت.. جامعة بنى سويف تستقبل طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق
أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب الثانوية العامة بمكاتب التنسيق المخصصة للتسجيل، وذلك بمعمل تكنولوجيا المعلومات فاصل (7) بكلية التجارة بحرم الجامعة اعتباراً من غد السبت.

وقال رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية إنه تم تخصيص مكتب تنسيق آخر بمعمل الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات شرق النيل، مؤكداً أن مكاتب التنسيق مجهزة تمامًا ويتوافر بها كل أجهزة الكمبيوتر لاستقبال الطلاب الراغبين فى تسجيل رغباتهم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالمعاهد والكليات المخصصة للمرحلة مع تواجد المتخصصين فى هذه المعامل لمعاونة الطلاب وإرشادهم عند التسجيل.

وأضاف الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب التنسيق مجهز منذ بداية التنسيق الإلكترونى بمعامل الجامعة للحاسب، والذى يقوم بالعمل بصفة مستمرة ويومية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، بالاستعانة بعدد 25 موظفًا من العاملين بالكليات، وقد تم تحديد مساء السبت المقبل موعدًا للانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة.

وأشار إلى قيام الجامعة بتوفير كل سبل الراحة وتذليل كل الصعاب أمامهم وتسخير إمكانات الجامعة للمساهمة فى خدمة أبنائه الطلاب لتحقيق الراحة النفسية لهم حتى يتسنى لهم تسجيل رغباتهم بروية وهدوء وسهولة ويسر لتحقيق طموحاتهم فى الاختيار السليم دون أخطاء فى تسجيل الرغبات.

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مصر 365