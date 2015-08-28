زوجه:تحولت لمجرمة بعدما اكتشفت علاقة زوجى ببنت الجيران صاحبة الـ19 عامًا

"بعد زواج دام بينهم أكثر من 7 سنوات فقد الزوج حبه لزوجته وأغرته المراهقة صاحبة 19 عامًا بأنوثتها، وقرر أن يرتبط بها وعندما علمت الزوجه توجهت إلى شقة الفتاة وضربتها لتتطور الأمور ليكون مألها لمحكمة جنايات الجيزة فى الدعوى التى حملت رقم 1768 لسنة 2014".

قالت الزوجه "سلوى" بعد سجنها لتعديها على بنت جيرانها ضربا: عشت خدامة لزوجى طوال 7 سنوات، ولم أقصر وقمت بتربية أولاده الثلاثة بعد وفاة زوجته، ولم أنجب بعد أن أقنعنى بذلك.

وأكملت، "أى زوجة تفتكر هتعمل لما تكتشف أنها كانت مخدوعة، وأن كل تعبها فى بناء بيتها راح بسبب قلة أصل الشخص اللى أتجوزته، أنا ساعتها مقدرتش أتحمل أشوفه مع بنت "مفعوصة" وهو مستمتع ومبسوط فضربتها، وبعدها بلغ عنى ووقف يشهد ضدى وضاعت كل حاجه منى وأهلى أتبروا منى".

وقالت، "أتسجنت وصدر ضدى الحكم بـ5 سنوات واستلمت ورقه طلاقى، وأنا فى بقضى أول شهر من فتره سجنى، وبعد شهور من الاتصال لمعرفة أخبار زوجى علمت بزواجه من المراهقة، وأن زوجى كانت تجمعه قصة حب منذ أكثر من 3 سنوات".