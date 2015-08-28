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ضبط 7 إخوان فى حملات أمنية بجنوب الجيزة

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ضبط 7 إخوان فى حملات أمنية بجنوب الجيزة ضبط 7 إخوان فى حملات أمنية بجنوب الجيزة
ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 5 من عناصر جماعة الإخوان فى حملات أمنية مكثفة بإشراف اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث الجيزة، وذلك للقبض على العناصر الإخوانية من مثيرى الشغب، ضمن الخطة التى تعتمدها المديرية.

وشنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع ضباط الأمن الوطنى والقوات القتالية حملة استباقية للقبض على مثيرى الشغب فى مناطق "كرداسة ومنشأة القناطر والبدرشين والعياط"، حيث ألقت القوات القبض على 7 من تلك العناصر الصادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على العنف.

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مصر 365