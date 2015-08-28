خادم الحرمين يؤكد للرئيس هادي دعم المملكة للشرعية ولأمن واستقرار اليمن

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته بمدينة طنجة أمس، جلسة مباحثات مع رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي.

وجرى خلال المباحثات استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وقد أعرب الرئيس اليمني، خلال المباحثات عن شكره وتقديره لخادم الحرمين، على ما تقدمه المملكة من عون ومساندة لليمن حكومة وشعباً.

من جهته جدد خادم الحرمين الشريفين تأكيد دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وحرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ومساعدة شعبه الشقيق.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

وكان خادم الحرمين قد استقبل في مقر إقامته بطنجة الرئيس عبد ربه هادي والوفد المرافق له.

وقد تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالرحمن بن محمد الجديع، وعدد من المسؤولين.