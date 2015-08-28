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وزير الداخلية الجزائرى: الإضطرابات فى دول الجوار سبب تنامى الإرهاب

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وزير الداخلية الجزائرى: الإضطرابات فى دول الجوار سبب تنامى الإرهاب وزير الداخلية الجزائرى: الإضطرابات فى دول الجوار سبب تنامى الإرهاب
أرجع وزير الداخلية الجزائرى، نور الدين بدوى، أمس الخميس، تصاعد العمليات الإرهابية فى بلاده، إلى الاضطرابات التى تعيشها دول الجوار.

ونقل الموقع الالكترونى الإخبارى " كل شىء عن الجزائر" عن بدوى قوله " الوضع الأمنى الظرفى فى البلاد والتصعيد الإرهابى المسجل مؤخرا مرده إلى عدم استقرار دول الجوار، والجزائر محاصرة من قبل دول تعيش أزمات سياسية وأمنية، هذا لا يمكن أن يكون دون عواقب لا سيما على الحدود".

وشدد بدوى على يقظة الشعب فى مواجهة خطر التهديد الإرهابى، منوها بتضحيات قوات الجيش والعمل الجبار التى تقوم بها على طول الشريط الحدودى.

واستطرد يقول " الهجمات الإرهابية الأخيرة تعكس وجود هذه الجماعة الوحشية، لا يجب أن ننسى خاصة ما عشناه طيلة سنوات عديدة وخاصة الاحتفاظ بهذه المأساة فى الذاكرة".
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