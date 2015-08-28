رئيس البورصة:تراجع الأسهم مؤخرا يتعلق بما يحدث فى العالم وليس شأنا داخليا

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن ما يتم من عمليات فى البورصة هى عمليات بيع وشراء طبيعية، مشيرًا إلى أننا نؤمن بحرية البيع ومن يرى أن هناك تراجعًا للأسهم فعليه الشراء، مؤكدًا أن ما شهدته الأسهم مؤخرًا من تراجع كبير يتعلق بما يحدث فى العالم وليس فى شأن داخلى.

وأضاف عمران، فى تصريحات تلفزيونية، "أن دور إدارة البورصة هى التأكد من عدم وجود عمليات بيع موجهة للتأثير على الأسعار، وأن البورصة تعمل على تعميق سوق التداول، لافتًا إلى أن البورصة المصرية شهدت 3 طروحات عامة خلال 2015 رغم الصعوبات المحيطة.

وأوضح، أن العام الماضى قدمت البورصة 100 مليار جنيه تمويل مشروعات، قائلاً "إن كل بائع فى البورصة يقابله مستثمر مشترى، وهنا نصل لنقطة التلاقى والاتفاق".

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن التقييم له ضوابط معينة ويتم التاكد من أن نشرة الطرح ليس بها أمور مغلوطة

>واشار بعض الشركات يكون القيمة الاسمية لاسهمها أكبر بكثير من قيمتها السوقية،موضحا أن التقييم له ضوابط معينة ونتأكد من أن نشرة الطرح ليس بها أمور مغلوطة

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن البورصة دورها الرئيسي هو مساعدة كافة الشرات فى الحصول على تمويل،موضحا أن مايحدث بالبورصة فى العالم يعني أن معدلات النمو ستكون أقل من المتوقع .

وأضاف عمران خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"المذاع على شاشة "القاهرة والناس"أن