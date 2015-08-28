"القومى للبحوث": تليسكوب تكلفته 2.8 مليون جنيه يشارك بتجارب علاج السرطان

قالت الدكتورة أميمة محمد توفيق، أستاذ بيوتكنولوجيا الأجنة بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن المركز اشترى مؤخرا تليسكوبا فريدا من نوعه لأول مرة فى المركز سيستخدم فى العديد من التجارب العلمية، مثل تجارب علاج السرطان بجزيئات الذهب وتجارب نقل الأجنة المنتجة معمليا "عجول الأنابيب" وغيرها.

وأضافت أميمة توفيق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التليسكوب هو الثالث من نوعه الذى يدخل مصر، موضحة أن تكلفته 2 مليون و800 ألف جنيه.

وأوضحت أن المركز سيقوم بتنظيم ورش عمل للاستفادة منه بجميع المراكز البحثية.