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اديها مية.. تناول كوبى مياه قبل كل وجبة يخفض وزنك 1300 جرام خلال 3 شهور

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اديها مية.. تناول كوبى مياه قبل كل وجبة يخفض وزنك 1300 جرام خلال 3 شهور اديها مية.. تناول كوبى مياه قبل كل وجبة يخفض وزنك 1300 جرام خلال 3 شهور
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن المياه قد تكون هى المفتاح السحرى للتمتع بالرشاقة والوزن المثالى، وذلك حسب البحث الذى شمل 84 شخصًا بالغًا من المصابين بالسمنة، واستمرت لمدة 12 أسبوعًا.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة برمنجهام البريطانية أن تناول 500 مل من المياه قبل كل وجبة يساهم فى التخلص من كمية أكبر من الوزن الزائد بمقدار 1.3 كجم تقريبًا بعد مرور 12 أسبوعًا تقريبًا مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوا المياه قبل الأكل إطلاقًا.

وأكد الباحثون أن هذه العادة البسيطة إذا واظب الإنسان عليها، فإنها ستكون عظيمة الأثر وستساهم فى إحداث تأثيرات إيجابية للغاية دون الحاجة لبذل مجهود كبير، لافتين فى الوقت نفسه إلى أنه يجب الامتناع عن تناول المياه الفوارة والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر.

وأضاف الباحثون أن المواظبة على هذه العادة سيساهم فى التخلص من قدر رائع من الوزن الزائد بعد مرور عام، وللحصول على نتائج أفضل ينصح باتباع حمية غذائية صحية وممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Obesity"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

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