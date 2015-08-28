ارتفاع حصيلة غرقى مركب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا لـ200

غرق قارب مكتظ بمهاجرين أفارقة كانوا فى طريقهم إلى ايطاليا قبالة الساحل الليبى امس الخميس وقال مسئولون إن ما يصل إلى 200 شخص ربما لاقوا حتفهم.

وقال مسئول أمنى فى بلدة زوارة بغرب ليبيا حيث انطلق القارب المكتظ من هناك إن القارب كان على متنه 400 شخص وان كثيرين كانوا محاصرين على الأرجح فى مخزن الأمتعة حين انقلب القارب.

وأضاف المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه أن قوات خفر السواحل الليبية أنقذت حتى وقت متأخر من المساء نحو 201 من المهاجرين تم نقل 147 منهم إلى منشأة اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين فى صبراتة غربى طرابلس.

وأكد مسئول محلى آخر وصحفى مقيم فى زوارة غرق القارب لكن لم تتوفر لديه معلومات عن الضحايا.