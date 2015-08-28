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محاضرة للتحذير من الغلو والتطرف بالحرس الوطني

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محاضرة للتحذير من الغلو والتطرف بالحرس الوطني محاضرة للتحذير من الغلو والتطرف بالحرس الوطني

    نظم جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني أمس محاضرة للتحذير من الغلو والتطرف والتيارات التكفيرية الظاهرة على الساحة, بقاعة الاحتفالات بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان جمعت مرشدي جهاز الإرشاد وكذلك أئمة ومؤذني مساجد المدن السكنية بالرياض وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان. وفي بداية المحاضرة بين فضيلة الشيخ الفوزان مكانة هذه البلاد المباركة وفضائلها وأنها مهد الإسلام وقبلة المسلمين وحاضنة التوحيد. ثم تناول فضيلته تاريخ الخوارج وبيّن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير منهم ومن منهجهم وأقوال العلماء فيهم لم تختلف قديما ًوحديثاً, مؤكداً أنه يجب على الجميع الوقوف ضد هذا الفكر والتصدي له وتبيان خطره على الجميع في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، داعياً الله يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن ووحدة الصف وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يبقي هذه البلاد شامخة عزيزة إنه سميع مجيب.

وفي ختام المحاضرة قدم رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه المكلف العميد سعيد بن مشرف العُمري درعا تذكارياً لفضيلة الشيخ الفوزان بهذه المناسبة.

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