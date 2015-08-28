آل هيازع: 2500 طالب وطالبة ينتظمون في جامعة «الفيصل»

قال رئيس جامعة "الفيصل" بالرياض عضو مجلس الشورى، الدكتور محمد بن علي آل هيازع، إن اليوم الدراسي الأول في العام الجامعي الجديد بدأ بصورة متكاملة في جميع مرافق جامعة الفيصل وكلياتها، وإن الجامعة استقبلت أكثر من 800 طالب وطالبة مستجدين في كلياتها الأربع (الطب وإدارة الأعمال والهندسة والعلوم).

وأشار آل هيازع إلى أن الطلبة المستجدين انتظموا في الدراسة مع زملائهم السابقين، وفي يومهم الأول في الجامعة بدأ بعرض توضيحي وتعريفي عن الجامعة، ونظام التعليم الجامعي. وقال إن هذا اليوم يشكل نقلة حقيقية في حياة الطلاب بتحولهم من التعليم العام إلى الجامعي، وهو انطلاقة لمستقبل زاهر ومشرق بإذن الله لخدمة الوطن الغالي.

من ناحية أخرى استعرضت الدكتورة هند بنت تركي السديري وكيلة عميد القبول والتسجيل النظام الدراسي وآلية التسجيل والحذف والإضافة، وكذلك الأنشطة المختلفة في الجامعة وكيفية الاستفادة منها وعرضت الأندية الطلابية المختلفة وكيفية المشاركة فيها، وحثت الطلاب والطالبات على المشاركة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.