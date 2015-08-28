الفنان حاتم إدار يوقف نشاطه الفني حتى إشعار آخر

يعيش الفنان حاتم إدار حالياً حالة نفسية صعبة، بعد إصابته بالمرض العضال الذي يلزمه الخضوع للعلاج الإشعاعي، حيث تداولت بعض المواقع الالكترونية خبر تكفّل الأمير مولاي اسماعيل ابن عم الملك محمد السادس بمصاريف علاجه.

وقد بدا الفنان حاتم في حديث لـ"سيدتي نت" مستسلماً لمشيئة الله وإرادته وقال: "كل ما يأتي من الله مرحباً به، الحمد لله أنا الآن في مرحلة العلاج".

وفي تدوينة للمنتج والملحن الكويتي مصعب العنزي كتبها على حسابه الخاص في موقع "فيس بوك"، نوّه العنزي خلالها بمبادرة الأمير مولاي اسماعيل وقال: "شكرا صاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل".

كما أرفق العنزي الحامل للجنسية المغربية والمعروف بصداقته للأمير تدوينته بصورة للفنان المغربي حاتم إدار برفقة ابن عم الملك محمد السادس.

يذكر أن حاتم كان من ضمن الفنانين الذين شاركوا في الملحمة الوطنية "المغرب المشرق" للعنزي .

وكان خريج برنامج "سوبر ستار" قد تحدّث قبل أيام فقط لـ"سيدتي نت" عن برنامجه المتعلق باكتشاف الأصوات الغنائية الموهوبة في مسابقة مفتوحة على موقعه الخاص مبدياً استعداده لإنتاج أغاني للفائزين منهم.

وكان حاتم الذي لم يتردد أبداً في الحديث لـ"سيدتي نت" قد أحيا العديد من الحفلات الغنائية كان أخرها حفلاً ساهراً في مدينة المضيق على مقربة من تطوان (شمال المغرب)، قبل أن يعود إلى الدار البيضاء حيث أصابه المرض وتعاطف معه الكثيرون

من المعجبين والفنانين الذين سارعوا للتعاطف معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد علمت "سيدتي نت" أن حاتم أوقف جميع نشاطاته الفنية ليتفرّغ للعلاج حتى إشعار آخر.

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