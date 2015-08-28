سعد المجرد يمثل أمام القضاء الأردني

سجّل المهندس نعمان منصور قضية بحق الفنان المغربي سعد المجرد لدى محكمة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان المهندس نعمان منصور قد أبرم عقد بينه وبين الفنان سعد المجرد لإقامة حفل فني حسب العقد المرفق.

وجاء ضمن الشروط بالعقد في البند الثاني عشر: يحق للفريق الأول تغيير مكان الحفل بناء على الموافقات الأمنية وظروف العمل بما يتناسب مع مكانة الفنان شريطة إخطاره بذلك، وقام على إثر ذلك بإخطار الفنان سعد المجرد من خلال إدارة أعماله السيد رضا البرادعي وطالب بتأجيل موعد الحفل الذي كان مقرراً ثاني أيام عيد الفطر السعيد ويأتي هذا التأجيل نظراً لكون الموافقات الأمنية تأخذ وقتاً حتى يتم أخذ تلك الموافقات، علماً بأنه جرى توقيع العقد بتاريخ 27-6-2015 في بيروت في فندق"الفورسيزون".

وأضاف المهندس نعمان منصور أنه عاد للأردن ليتم اختيار المكان لإقامة الحفل حيث وقع الاختيار على النادي الأرثوذكسي، وتم إبرام عقد بينه وبين النادي وعقود أخرى تخص إقامة الحفل، ليكون أمام خيارين أولهما إلغاء الحفل أو تأجيله لكون الفترة الزمنية المتبقية لموعد الحفل غير كافية لإصدار التصاريح الأمنية.

وتم إبلاغ مدير أعمال الفنان سعد المجرد السيد رضا بذلك ليكون رد مدير أعمال المجرد بأنه لا يرغب بالتأجيل وأنه غير مجبر على تبرير موقفه من إلغاء الحفل وإن الموافقات الأمنية لا تعينه من قريب أو بعيد، ليضيف وعلى كلا الطرفين تحمل الخسائر.

وأكد السيد نعمان منصور أن الضرر الذي وقع عليه جرّاء هذا الاستهتار من قبل مدير أعمال المجرد بلغت 15 ألف دولار الخسائر المالية في الجانب المادي ناهيك عن الخسائر في الجانب المعنوي لكون المهندس نعمان صاحب شركة الخطوط الخمسة للإنتاج والتوزيع الفني، حيث سبق الإعلان عن إقامة الحفل مما ترك إثراً سلبي أثّر على مصداقيته في العمل.

ومع تسجيل هذه القضية وهي الأولى على الفنان سعد المجرد في الأردن حيث باشر محامي المهندس نعمان منصور، الأستاذ عبدالله هايل العدوان بالإجراءات القانونية للسير بالقضية وإحقاق الحق.

علماً بأن القضية لن تكون داخل الأردن فقط حيث سيتم رفع عدد من القضايا في لبنان ومصر والمغرب العربي ودول الخليج، ومؤكداً أنه لن يتوقف عن ملاحقة الفنان سعد المجرد قضايا فيما سيباشر محامي السيد نعمان منصور في رفع قضية عبر الانتربول الدولي لكون الفنان المجرد يحمل الجنسية المغربية.

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