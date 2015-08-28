العثور على شبيه جاستن بيبر ميتاً داخل أحد الفنادق

كشفت مصادر صحفية ان الشاب Toby Sheldon الذي أنفق 100 ألف دولار ليشبه النجم العالمي جاستن بيبر، عثر عليه ميتاً بعد أن فقد خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر موقع TMZ الأمريكي أن Sheldon فقد الإتصال به يوم الثلاثاء 18 أغسطس، وعثر عليه يوم الجمعة 21 جثة هامدة داخل أحد فنادق San Fernando Valley في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وكشف الموقع عينه أن اسباب الوفاة مازالت مجهولة حتى الساعة بإنتظار تقرير الطب الشرعي، بالرغم من وجود مواد مخدرة داخل الغرقة التي توفي فيها Toby.

أما موقع Hollywood Life، فأعلن أن Toby عانى طوال الفترة الماضية من مشاكل عاطفية، من المرجح أن تكون قادته إلى تعاطي المخدرات.

يشار إلى أن Toby Sheldon أنفق حوالي 100 ألف دولار على عمليات التجميل ليشبه نجمه المفضل جاستن بيبر.