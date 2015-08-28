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محافظة القليوبية تبدأ احتفالاتها بالعيد القومى بمسيرة فى شارع فريد ندا

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محافظة القليوبية تبدأ احتفالاتها بالعيد القومى بمسيرة فى شارع فريد ندا محافظة القليوبية تبدأ احتفالاتها بالعيد القومى بمسيرة فى شارع فريد ندا
تستعد محافظة القليوبية للاحتفال بعيدها القومى فى الثلاثين من شهر أغسطس الجارى، والذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية سنة 1868 م التى هى من معالم المحافظة، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ حوالى 500 فدان بالمدينة.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإقليم إنه سيتم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بعمل مسيرة للشباب بداية من كلية التجارة مرورا بشارع فريد ندا ثم ميدان الإشارة حتى ديوان عام المحافظة، ويتقدم المسيرة سيارة زهور عليها شعار المحافظة وحملة لأعلام الجمهورية و المحافظة وأعلام ملونة وسيارة تحمل دى جى لتنظيم المسيرة وتقديم أغانى وطنية، كما سيتم عمل شاشة عرض أمام ديوان عام المحافظة لعرض إنجازات المحافظة.

كما سيتم تنفيذ مهرجان العاب ترويحية ومسابقات رياضية خفيفة وعروض رياضية ثم توزيع الجوائز على المشاركين، وذلك بحديقة صقلية نهاية الكورنيش بمشاركة جميع المواطنين المتواجدين بالحديقة.

وبالتنسيق مع مديرية الثقافة بالقليوبية سيتم عمل معرض فن تشكيلى لمدة 3 أيام من يوم 30/8/2015 2/9/عمل أوبريت بعنوان (فـجر ) بإنتاج مشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والديوان العام للمحافظة وأخيرا عرض لفرقة الفنون الشعبية أمام قصر ثقافة بنها.

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مصر 365

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