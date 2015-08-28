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باحث بجامعة بنها ينجح فى توجيه العلاج الكيميائى للخلايا السرطانية فقط

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باحث بجامعة بنها ينجح فى توجيه العلاج الكيميائى للخلايا السرطانية فقط باحث بجامعة بنها ينجح فى توجيه العلاج الكيميائى للخلايا السرطانية فقط
نجح الدكتور محمد صلاح بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بجامعة بنها والمعار بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة فى جامعة الطائف بالسعودية، بالاشتراك مع فريق بحثى من الأكاديمية البولندية للعلوم بمدينة فروتسواف ببولندا، فى التوصل إلى طريقة جديدة لتوجيه العلاج الكيميائى إلى الخلايا السرطانية فقط، دون غيرها من الخلايا السليمة، ما يؤدى لتقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى وازدياد فاعليته لقتل الخلايا السرطانية؛ حيث تم تسجيل هذا الاكتشاف كبراءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبة أكد "صلاح أن العلاج الكيميائى فى معناه العام هو محاربة الخلايا السرطانية وقتلها باستخدام الأدوية الكيميائية، غير أن العلاج الكيميائى المتعارف عليه يَضر بالخلايا الطبيعية السليمة التى تنقسم بسرعة مثل خلايا الجهاز الهضمى، وبصيلات الشعر ما يؤدى لكثير من الأعراض الجانبية مثل التهاب بطانة الجهاز الهضمى، وتساقط الشعر.

وأضاف، أن الفريق البحثى قام بتحضير ما يعرف بالعلاج الموجه من خلال اقتران عقار الميثوتركسات - المعروف بفعاليته ضد العديد من الخلايا السرطانية - بالفيبرينوجين والفيبرينوجين المعدّل لتصل نسبة توجيه العقار المسمم إلى الأعضاء المصابة نحو 85% فضلاً عن تقليل الجرعة المستخدمة فى العلاج إلى أقل من نسبة 90% من تلك المستخدمة للعقار المسمم بمفرده".

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