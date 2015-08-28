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الشباب والرياضة بسوهاج تعتمد الخطة الجديدة للمديرية للعام 2015م - 2016

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الشباب والرياضة بسوهاج تعتمد الخطة الجديدة للمديرية للعام 2015م - 2016 الشباب والرياضة بسوهاج تعتمد الخطة الجديدة للمديرية للعام 2015م - 2016
قال أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن الوزارة اعتمدت الخطة الجديدة بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج للعام 2015م/2016م، على مستوى هيئاتها الشبابية والرياضية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب، أن الخطة تعتمد على تنفيذ العديد من الأنشطة منها الرياضية
>والمتمثلة فى الدورات الرياضية ومهرجانات وألعاب مائية وخماسى القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة، كما أن هناك أنشطة شبابية تنظمها الإدارة العامة للشباب، وهى عبارة عن مسابقات ورحلات ومشروعات ووتمثل فى حفظ القران الكريم والقراءة والإطلاع وتنميه المواهب وتنميه الوعى السياسى لدى الجمهور، وكذلك أيضًا أنشطة دينية وثقافية وفنية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى القيام ببرنامج تدريبى فى مجال التنشئة الوطنية لأعضاء برلمان الطلائع وتنفذ هذه البرامج بالاشتراك مع الجهات المختصة بديوان عام المديرية، مؤكدًا أنه يستفيد من كل هذه الأنشطة والدورات والبرامج والمشروعات والمسابقات الثقافية والرياضية العديد من الشباب وأعضاء الهيئات بسوهاج.

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