"الركض والتنس".. هواية بور سعيد على شاطئ البحر المتوسط

يفضل سكان مدينة بورسعيد قضاء فترة ما قبل غروب الشمس على طول شاطئ البحر المتوسط للاستمتاع بهواء البحر ومشاهدة السفن قبل دخولها لقناة السويس، بالإضافة إلى ممارسة هوايات رياضية بحرية .

كما تستغل أندية كرة القدم والرياضات الشاطئية رمال الشاطئ المفتوح على الكورنيش لإقامة تدريبات فرق الناشئين لأندية المصرى والمريخ والجمارك، فيما يبدأ لاعبو ألعاب القوى وكرة اليد فترة الإعداد بالركض على الرمال استعدادا للموسم الجديد.

وبخلاف التدريبات الرياضية يمارس مواطنون عاديون الركض على الرمال، وهواية لعب التنس بالمضارب الخشبية "الراكت" والقفز فوق الحبل الذى يستخدم فيه حبال رباط مراكب صيد الأسماك.



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