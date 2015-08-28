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5 أسباب لاسمرار الأبطين.. أهمها الفطريات وسمنة الذراعين

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5 أسباب لاسمرار الأبطين.. أهمها الفطريات وسمنة الذراعين 5 أسباب لاسمرار الأبطين.. أهمها الفطريات وسمنة الذراعين
تحول اللون تحت الإبطين تدريجيًا إلى اللون الداكن، أحد أشهر الأعراض المرضية شيوعًا، والتى تسبب الشعور بالضيق خاصة للسيدات، كما تصحبها بعض الأعراض المرضية الأخرى كالحساسية وجفاف تلك المنطقة مع الرغبة فى الهرش.

النظافة وحدها ليست حلاً كافيًا للتخلص من اللون الغامق تحت الإبطين.

الدكتور سعد خالدـ أخصائى الجلدية والتناسليةـ أوضح فى حديثه عن اللون "الغامق" تحت الإبطين، أن الاهتمام والعناية المستمرة بنظافة الإبطين ليست الواقى الحقيقى من إسمرار هذه المنطقة الحساسة، فالإبط من أكثر الأماكن التى تصاب بتغير درجات لون البشرة فى الجسم كافة.

وعدد د.سعد مجموعة من الأسباب وراء تغير لون الإبط وتحوله إلى اللون "الغامق":

- سمنة الذراعين، أو السمنة فى النصف العلوى من الجسم تساعد على زيادة العرق تحت الإبط وبالتالى تغير لون البشرة
>- تكون الفطريات، والتى تعمل تدريجيًا على تغيير لون البشرة لتصبح غير موحدة مع باقى الجسم، وحلها فى النظافة الدائمة
>- البعد عن ممارسة الرياضة، والتى تجعل الذراع يعتاد الحركة السلبية ليضمن أقصى درجات التهوية للإبطين، وانعدام ممارستها يسبب التصاق دائم بين الذراع والجسم يخلف لونًا داكنًا
>- النوم على جانب واحد من الجسم لفترة طويلة دون تهوية الغرفة جيدًا
>- الملابس الضيقة للغاية سبب فى تغير لون بشرة الإبط

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