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استمرار غياب إكرامي.. وكدمات لطارق حامد وسعد سمير

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استمرار غياب إكرامي.. وكدمات لطارق حامد وسعد سمير استمرار غياب إكرامي.. وكدمات لطارق حامد وسعد سمير

استمر غياب شريف اكرامي حارس مرمى عن تدريبات الفريق بسبب معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر أن يبقى إكرامي في غرفته وألا يغادر الفندق حتى يتمكن من العودة للتدريبات بداية من الجمعة.

يأتي هذا في الوقت الذي شارك فيه علي جبر مدافع الفريق في جزء من التدريبات البدنية، فيما فضل الجهاز الفني إعفائه من خوض التقسيمة بعد أن غاب عن تدريب الفريق الأربعاء بسب الإصابة.

وشهد المران تعرض طارق حامد وسعد سمير لكدمات.

تعرض حامد لكدمة في الوجه منعته من استكمال المران، وتلقى الإسعافات الأولية. وأصيب سمير لكدمة في القدم فضل على إثرها هيكتور كوبر إراحته من المران.

وأكد أسامة الشاعر طبيب الفريق أن حالة الرباعي مطمئنة، وسيتمكن من المشاركة في التدريبات كاملة بداية من الجمعة.

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