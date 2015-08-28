إسماعيل يوسف يرد.. لماذا رفض فيريرا ضم شيكابالا

برر إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك قرار المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا بعدم ضم شيكابالا بعد استعادته مجددًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال يوسف عبر قناة الحياة: "شيكابالا من اللاعبين الكبار، وأتمنى وجوده في الزمالك للأبد، وأعتقد أن شخصيته تغيرت، وما فعلناه معه مثل للوفاء للاعب عاش في محنة أنقذناه منها".

وأضاف تيجانا "أتمنى التوفيق لشيكابالا مع الإسماعيلي، وسينضم للزمالك بعد انتهاء إعارته للدراويش".

وأوضح "فيريرا لم يرفض ضمه بل شيكابالا يحتاج للصبر، وهو ما يتعارض مع الوضع الحالي. الزمالك يخوض مباراة كل 3 أيام".

وأتم إسماعيل يوسف "كما نجحنا في التعاقد مع أكثر من لاعب في نفس مكان شيكابالا خلال الفترة الأخيرة".