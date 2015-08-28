الزمالك يرد على هروب الشناوي بتوضيح لائحته الجديدة

يطبق نادي الزمالك لائحة داخلية تحول دون هروب أحد لاعبي الفريق للخارج للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك: "الشناوي حصل على إذن بالسفر إلى إنجلترا لقضاء أجازة مه زوجته ونجلته، ولم يهرب كما ردد البعض".

وأضاف عبر قناة الحياة "النادي يطبق لائحة داخلية تجعله يوقع على أوراق قبل استلام جواز سفره من النادي وتحديد الغرض من السفر".

وتابع مدير الكرة بالزمالك "الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر، وله دور كبير في التتويج بلقب الدوري".

وأتم "تأثير الشناوي ظهر بقوة في المباريات الكبيرة سواء في الدوري أو الكونفدرالية".