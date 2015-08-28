ميدو يحكي لـ في الجول عن هدفه في برشلونة.. ويصرح: ' المباراة تليق بمحمد صلاح '

مراقب بمدافع بحجم فرانك دي بورر. تلعب تحت ضغط جماهير تنتظر أن تحكم على مستوى الفريق من ليلة مثل تلك. هي أجواء سيعيشها محمد صلاح وهو مع روما حين يلتقي برشلونة، لكنه يملك ترف سماع تجربة واحد ممن نجحوا في هذا الامتحان مثل ميدو.

هناك نجمان مصريان سجلا من قبل في شباك برشلونة، قد يصبح محمد صلاح مهاجم روما ثالثهما إن نجح في دوري أبطال أوروبا.

روما ونجمه المصري الأعسر وقع في مجموعة واحدة بجوار برشلونة وباتي بوريسوف وباير ليفركوزن الألماني.

الهدف الأول سجله أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية والمدير الفني للإسماعيلي حاليا، ويحكي كواليسه لـFilGoal.com.

كل ما يلي على لسان أحمد حسام "ميدو"..

بطولة أتمناها لمصر

"لعبنا أمام برشلونة في بطولة ودية أتمنى أن نجري مثلها في مصر. بطولة تقام قبل انطلاق المسابقات الرسمية مباشرة".

"أتمنى أن نلعب بطولات مثل تلك. أمام فرق كبرى، فرق أوروبية وعربية مستواها تجعلنا نستفيد".

"برشلونة وقتها كان فريقا صلدا ويضم العديد من العناصر الرائعة. كان يراقبني فرانك دي بور في أرض الملعب".

"في الشوط الأول لم نحضر فعليا. برشلونة تقدم وتفوق علينا تماما".

إثبات الذات

"كنا نلعب المباراة ونحن نعرف أن الجماهير ترغب في التعرف على لاعبي الفريق لأني كما قلت كانت البطولة الودية تقام قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري".

"الآن الجمهور سيحكم علينا. ويجب ألا نظهر أمامه بشكل متخاذل".

"في الشوط الثاني انفجرنا. سجلت الهدف الأول بعد كرة مع رافايل فان دير فارت ثم عاونته على التسجيل. فزنا 4-3 بتلك المباراة".

محمد صلاح

"مواجهة برشلونة دائما ما تخرج افضل ما أي لاعب".

"أتمنى التوفيق لمحمد صلاح والتأهل لروما. وأعرف أنه سيستمع وسيلعب في تلك المباراة بشكل ربما أفضل مما يلعب في الدوري الإيطالي".

"في دوري الأبطال المساحات تكون أكبر. وصلاح يجيد في تلك المباريات بشدة. محمد صلاح يستمتع بالمساحات وتلك المباراة تناسبه وتليق به جدا".

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الهدف الثاني سجله هاني العجيزي، وانتظروا حكايته مع برشلونة على FilGoal.com.