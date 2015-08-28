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قاضى أسبانى يتهم مغربيا بتجنيد الأفراد للانضمام إلى "داعش"

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قاضى أسبانى يتهم مغربيا بتجنيد الأفراد للانضمام إلى "داعش" قاضى أسبانى يتهم مغربيا بتجنيد الأفراد للانضمام إلى "داعش"
وجه قاضى أسبانى أمس الاتهام إلى المواطن المغربى عبد العظيم الشريعة بتجنيد أفراد من أسبانيا والمغرب للإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية أن قاضى المحكمة الاسبانية الوطنية قرر أيضا استمرار حبس المتهم بالنظر إلى وجود مخاطر كبيرة بشأن احتمال فراره إلى الخارج.

وقال القاضى إن 5 على الأقل من أقارب الشريعة الذى يقيم بوسط أسبانيا منذ فترة طويلة سافروا بالفعل إلى سوريا بغرض القتال هناك.

وكانت السلطات المغربية قد ألقت القبض على 13 شخصا مؤخرا فى اطار عملية مشتركة، وذلك بتهمة تشكيل خلية لتجنيد الأفراد للقتال إلى جانب تنظيم داعش فى العراق وسوريا، علاوة على تنفيذ عمليات ارهابية فى المغرب وأسبانيا.
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