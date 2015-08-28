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المغرب توقف صحافيين فرنسيين فى باريس للاشتباه فى ابتزاز الملك

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المغرب توقف صحافيين فرنسيين فى باريس للاشتباه فى ابتزاز الملك المغرب توقف صحافيين فرنسيين فى باريس للاشتباه فى ابتزاز الملك
تم توقيف صحافيين فرنسيين أجريا تحقيقات عن المملكة المغربية الخميس فى باريس للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربى محمد السادس عندما طالبا بثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون مضرة بحقه.

وفور كشف اذاعة "ار تى ال" الامر تدخل احد محامى المملكة اريك ديبون موريتى لتوضيح التفاصيل منددا بـ "ابتزاز بلطجية".

وتم توقيف الصحافيين اريك لوران وكاترين غراسييه اللذين كتبا فى 2012 كتابا ضد الملك محمد السادس بعنوان "الملك المفترس"، بعد ان التقيا ممثلا للمغرب فى فندق باريسى.

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