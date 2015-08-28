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حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المخدرات فى مصر القديمة

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حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المخدرات فى مصر القديمة حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المخدرات فى مصر القديمة
أمر المستشار تامر العربى رئيس نيابة القديمة، بحبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تمكنوا من ضبط كل من "إسلام.خ.م"، 21 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، و"أحمد.م.م"، 26 سنة، عاطل، ومقيم مصر القديمة، و"أحمد.خ.ع"، 28 سنة، عاطل، ومقيم دار السلام، وبحوزتهم سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة خرطوش، وكمية من مخدر الهيروين، و3 سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأنهم كانوا فى طريقهم لترويجها، وأن السلاح يستخدمونه فى الدفاع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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