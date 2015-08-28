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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح نارى بالزيتون

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح نارى بالزيتون حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح نارى بالزيتون
أمرت نيابة الزيتون برئاسة المستشار عمرو بدير بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزيتون مفادها حيازة أشرف. س (عاطل) سلاح نارى بدون ترخيص، وبإعداد الأكمنة تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 2 سلاح نارى، وبندقية خرطوش ماركة arnstron و75 طلقة من ذات العيار، وطبنجة و55 طلقة من ذات العيار "غير مبلغ بسرقتها"، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نفسه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

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